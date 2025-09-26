Pralles Equip-Auto-Jubiläumsprogramm auch in Sachen Reifen

Zu ihrem 50-Jährigen wartet die Messe Equip Auto in Paris (Frankreich) mit einem umfangreichen Jubiläumsprogramm auf, wobei auch das Thema Reifen abgedeckt wird. Und das nicht nur dadurch, dass diverse Reifengroßhändler, -kooperationen und -hersteller unter den insgesamt gut 1.400 Ausstellern vertreten sind. Denn darüber hinaus gibt es im Rahmen der Messe vom 14. bis 18. Oktober unter anderem auch das sogenannte Reifen- und Innovationsvillage sowie noch einiges mehr.

