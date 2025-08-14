Equip Auto geht mit modernisiertem Messekonzept ins Jubiläumsjahr

Wenn Mitte Oktober die Equip Auto in Paris ihre Pforten für Besucher öffnet, dann feiert die internationale Fachmesse gleichzeitig auch ihr 50-jähriges Bestehen. Und dies, so heißt es aus Frankreich, mit einem ganz besonderen Jubiläumsprogramm sowie vollen Messehallen. Wie es dazu vonseiten der Veranstalter heißt, seien aktuell bereits 94 Prozent der auf dem Messegelände Paris Expo Porte de Versailles zur Verfügung stehenden 100.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche an über 1.400 Aussteller und Marken vergeben. Diese erwarten dabei immerhin rund 100.000 Fachbesucher an den fünf Messetagen, von denen etliche auch aus der Reifen- und Räderbranche stammen werden. Denn: Die alle zwei Jahre stattfindende Equip Auto möchte entsprechende Aussteller nun in einem sogenannten Reifen- und Innovations-Village zusammenfassen, und zwar in Zusammenarbeit mit dem französischen Branchenverband Syndicat du Pneu.

