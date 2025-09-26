Messe Dortmund spendiert der „Motorräder“ eine neue Webpräsenz

Nach dem Wechsel der Verantwortlichkeiten rund um die „Motorräder“ in Dortmund und die Motorradmesse Leipzig gibt es im Internet unter www.zweiradmessen.de zwar nach wie vor eine Landingpage für die beiden alljährlichen Events, die vor bzw. zum Saisonstart stattfinden. Doch als deren neuer Veranstalter, der in dieser Rolle eigenen Worten zufolge seine über 40-jährige erfolgreiche und vertrauensvolle Kooperation mit der Twin Veranstaltungs GmbH auch künftig fortführen und weiter ausbauen will, hat die Messe Dortmund GmbH dem Ganzen eine überarbeitete Optik spendiert zusätzlich zu einem aktualisierten Auftritt in den sozialen Medien. „Mit dem Start der Kommunikation zur kommenden Saison und dem Relaunch der offiziellen Website sowie dem Neustart der Social-Media-Kanäle ist der Weg für 2026 geebnet“, so das Unternehmen, laut dem die neu gestaltete Onlinepräsenz Besuchern ab sofort als zentrale Anlaufstelle für alle wichtigen Informationen rund um die beiden Messen dienen soll. Das nächste Mal gehen sie vom 6. bis zum 8. Februar 2026 (Leipzig) und vom 5. bis zum 8. März 2026 (Dortmund) an den Start. Der Onlineverkauf von Eintrittskarten dafür soll ab Ende Oktober über den überarbeiteten Webauftritt möglich sein.