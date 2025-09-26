Fortschreitende Interfit-Expansion

Der seit der Übernahme von Trelleborg Wheel Systems (TWS) durch Yokohama zu Yokohama TWS zählende Industriereifendienstleister Interfit baut seine weltweite Präsenz konsequent weiter aus. Nach zuletzt einem neuen Servicestandort in Rotterdam (Niederlande), der Übernahme von Inge‘s Däck AB mit Sitz in Göteborg (Schweden) oder der Akquisition von DBA Industrial Tire Solutions aus Chicago (USA) hat das Unternehmen eben da in den Vereinigten Staaten noch zwei zusätzliche Servicecenter eröffnet: in Spartanburg und in Columbia. Dies jeweils im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Colony Tire. Damit will die Interfit Group ihre Präsenz im Südosten des Landes ausbauen. Darüber hinaus ist man in Großbritannien mit B.A. Bush & Son Limited eine Partnerschaft eingegangen. „Wir freuen uns, Interfit-Point-Händler in Ostengland zu werden. Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unser bewährtes technisches Know-how mit den innovativen Servicelösungen von Interfit zu kombinieren“, sagt Tom Bush, Direktor bei B.A. Bush.