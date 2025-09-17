Interfit Group eröffnet neuen Servicestandort in Rotterdam

Die Interfit Group treibt ihr internationales Wachstum weiter voran. Nachdem der Industriereifendienstleister, der seit der Übernahme der Sparte Trelleborg Wheel Systems (TWS) 2023 zum japanischen Reifenhersteller Yokohama Rubber gehört, erst vor wenigen Wochen in Schweden das Unternehmen Inge‘s Däck AB mit Sitz in Göteborg übernommen hat, folgt nun die Neueröffnung eines Servicestandortes im niederländischen Rotterdam. Mit diesem Schritt unterstreiche Interfit eigenen Worten zufolge „sein Engagement für einen lokalisierten, qualitativ hochwertigen Flottensupport in den Niederlanden“.

