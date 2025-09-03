Interfit Group übernimmt schwedischen Dienstleister

Die Interfit Group, die bereits in über 20 Ländern weltweit geschäftlich aktiv ist, darunter auch in Deutschland, hat ihr Netzwerk nun durch die Übernahme des schwedischen Reifendienstleisters Inge‘s Däck AB mit Sitz in Göteborg erweitert. Damit könne Interfit seine Präsenz in Skandinavien und vor allem die Unterstützung von Flottenkunden vor Ort stärken. Inge’s Däck ist seit 1975 im Markt und hat sich seither auf die Vermarktung von Vollgummi- und pneumatischen Industriereifen spezialisiert und bedient damit neben Endverbrauchern und Vermietern auch Erstausrüstungskunden. Die Interfit Group gehört seit der Übernahme der Sparte Trelleborg Wheel Systems (TWS) 2023 zum japanischen Reifenhersteller Yokohama Rubber.