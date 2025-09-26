Aktionspreise für ausgewählte Haweka-Produkte

Zum Start der Reifenwechselsaison bietet der Werkstattausrüster Haweka ausgewählte Produkte aus der Zentrier- und Spannmitteltechnik zu – wie das Unternehmen selbst sagt – „attraktiven Aktionspreisen“ an. Dazu zählen demnach die variable Typenspannplatte „QuickPlate“, die als präzise und toleranzfrei beschrieben Mittenzentrierung „DuoExpert“, das sogenannte „Low-Taper-Kit“ des Anbieters sowie Zentriersätze für Transporter und Llkw. „Abgerundet wird die Aktion durch den ‚AirgoLift‘, der das einfache und ergonomische Heben von Pkw- und Transporterrädern bis zu 70 Kilogramm ermöglicht“, so die in Großburgwedel ansässige Haweka GmbH, laut der die betreffenden Produkte über den Handel für Werkstattausrüstung bezogen werden können.