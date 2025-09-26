https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/QuickPlate.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-09-26 10:43:302025-09-26 10:43:30Aktionspreise für ausgewählte Haweka-Produkte
Aktionspreise für ausgewählte Haweka-Produkte
Zum Start der Reifenwechselsaison bietet der Werkstattausrüster Haweka ausgewählte Produkte aus der Zentrier- und Spannmitteltechnik zu – wie das Unternehmen selbst sagt – „attraktiven Aktionspreisen“ an. Dazu zählen demnach die variable Typenspannplatte „QuickPlate“, die als präzise und toleranzfrei beschrieben Mittenzentrierung „DuoExpert“, das sogenannte „Low-Taper-Kit“ des Anbieters sowie Zentriersätze für Transporter und Llkw. „Abgerundet wird die Aktion durch den ‚AirgoLift‘, der das einfache und ergonomische Heben von Pkw- und Transporterrädern bis zu 70 Kilogramm ermöglicht“, so die in Großburgwedel ansässige Haweka GmbH, laut der die betreffenden Produkte über den Handel für Werkstattausrüstung bezogen werden können.
