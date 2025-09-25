Ottinger stellt neuen Produktkatalog vor

Der Schneekettenspezialist Ottinger stellt seinen neuen Produktkatalog vor. Auf mehr als 100 Seiten gibt in ihm Informationen aus 60 Jahren Technologie der Schnee- und Geländeketten für die verschiedensten Fahrzeuge. „Wir bieten unseren Kunden nicht nur Schneeketten, sondern auch Lösungen, die ihre Anforderungen erfüllen“, heißt es aus dem Unternehmen.

