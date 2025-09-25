https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Ottinger-Web.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-25 10:17:532025-09-25 10:17:53Ottinger stellt neuen Produktkatalog vor
Ottinger stellt neuen Produktkatalog vor
Der Schneekettenspezialist Ottinger stellt seinen neuen Produktkatalog vor. Auf mehr als 100 Seiten gibt in ihm Informationen aus 60 Jahren Technologie der Schnee- und Geländeketten für die verschiedensten Fahrzeuge. „Wir bieten unseren Kunden nicht nur Schneeketten, sondern auch Lösungen, die ihre Anforderungen erfüllen“, heißt es aus dem Unternehmen.
