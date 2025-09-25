Kürzlich auf Giti-Reifen aufgestellter Rekord schon wieder Makulatur

Mit dem Erreichen von 496,22 Kilometer pro Stunde gilt der U9 Xtreme der zu dem chinesischen Hersteller BYD gehörenden Marke Yangwang nun auch als schnellstes Serienauto der Welt (Bild: BYD)

Selbes Auto, selber Ort, aber neue Bestmarke: Erst im August ist mit 472,41 Kilometern pro Stunde ein neuer Geschwindigkeitsrekord für Elektroautos aufgestellt worden mit einem Fahrzeug namens U9 Xtreme der zu dem chinesischen Hersteller BYD gehörenden Marke Yangwang. Mitte September und damit nur wenige Wochen später ist dieser Wert mit dem von Giti Tire bereifen Auto noch ein wenig höhergeschraubt worden. Wiederum auf dem Prüfgelände von Automotive Testing Papenburg (ATP) soll es nun sogar 496,22 Kilometer pro Stunde erreicht haben. Was den Wagen nicht nur ein weiteres Mal zum weltweit schnellsten Elektroauto macht, sondern – wie BYD nicht ohne Stolz anmerkt – auch zum schnellsten Serienauto der Welt, womit er Bugattis Chiron Super Sport 300+ als bisherigen Rekordhalter mit diesbezüglichen 490,48 Kilometern pro Stunde abgelöst.

