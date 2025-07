Was Conti und Goodyear in ihrer Heimat nicht gelingt, schafft Michelin in Frankreich

Das auf Datenanalysen spezialisierte Unternehmen YouGov hat weltweit ausgewertet, welche Marken von ihren jeweiligen Kunden am häufigsten weiterempfohlen werden. Dazu wurden demnach mehr als eine Million Interviews mit Verbrauchern in 28 Ländern geführt. Unter den auf globaler Ebene ersten Zehn – angeführt durch Emirates (Fluggesellschaft), Toyota (Fahrzeughersteller) und Levi’s (Bekleidungsanbieter) – findet sich keine Reifenmarke. Aber auch, was die veröffentlichten Top-Ten-Ergebnisse für die Märkte Australien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Indonesien, Saudi-Arabien, Singapur, Spanien, Großbritannien und USA betrifft, taucht bei alldem nur ein einziger Branchenvertreter auf: Michelin. Denn in ihrem Heimatland wird die französische Marke immerhin auf Rang sechs geführt sowie darüber hinaus noch in Australien auf Rang neun. Ein „Kunststück“, das den Marken Continental und Goodyear in ihrer jeweiligen Heimat (oder anderswo) nicht gelungen ist.