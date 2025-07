AZuR-Projektgruppe „Runderneuerung“ treibt Gipfelplanungen voran

Kürzlich kam die Projektgruppe „Runderneuerung“ der Allianz Zukunft Reifen (AZuR) am Deutschland-Sitz der Marangoni-Gruppe zusammen. Bei ihrem jüngsten Treffen konnte die Gruppe nicht nur eine Führung durch das hiesige Laufstreifenwerk des Materialanbieters in Henstedt-Ulzburg nördlich von Hamburg absolvieren. Die Teilnehmer hatten als weiteren zentralen Punkt auf ihrer Tagesordnung außerdem die Vorbereitungen des zweiten AZuR-Runderneuerungsgipfels, der am 16. und 17. September 2025 im Krone-Trailerforum im emsländischen Werlte stattfindet.

