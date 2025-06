Adeel Tariq übernimmt globale HR-Verantwortung in Yokohamas OHT-Division

Jetzt ist klar, was er mit „neues Abenteuer“ gemeint hat: Adeel Tariq übernimmt ab dem 1. Juli bei Yokohama Rubber einen erweiterten Verantwortungsbereich. Nachdem er vor rund drei Jahren in der Europazentrale des japanischen Herstellers Vice President Human Resources & Administration wurde, kümmert er sich zukünftig als Vice President für das Global Talent Acquisition and Talent Development in der OHT-Division von Yokohama Rubber. In seiner neuen Funktion berichtet Adeel Tariq künftig an Vladka Kozakova, CHRO der OHT-Division. Tariq blickt auf eine langjährige berufliche Erfahrung zurück mit Stationen auch bei Herstellern wie Bridgestone und Pirelli/Prometeon. In seiner neuen Funktion werde er die Entwicklung der Talent-Akquisitions- und -Entwicklungsstrategie leiten, „um die sich wandelnden Bedürfnisse der globalen Geschäftsorganisationen und von Global Operations zu unterstützen“. Ein Hauptaugenmerk werde auf der Stärkung der internen Einstellungskapazitäten liegen, „damit wir Talente effektiver gewinnen und fördern können“, so Tariq. Er werde auch Initiativen unterstützen, „die zum Aufbau einer starken internen Talentpipeline beitragen und die Karriereentwicklung in den Teams fördern“ soll.