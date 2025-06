Am Pikes Peak gehen zwei Starter auf Pirelli-Reifen ins Rennen

An diesem Wochenende – genauer gesagt am bevorstehenden Sonntag – startet der sogenannte Pikes Peak International Hill Climb, wobei der Name dieses Motorsportereignisses von dem entsprechenden benannten und rund 4.300 Meter hohen Berg in Colorado Springs (Colorado/USA) abgeleitet ist. Mit dabei sind dann zwei auf speziell für diese Art von Rennen entwickelte Pirelli-Reifen des Typs „P Zero“ vertrauende Fahrer: Romain Dumas nimmt am Steuer eines elektrischen Ford Super Mustang Mach-E die gut 19,9 Kilometer lange, auf nicht ganz 2.900 Höhenmetern beginnende und ganz nach oben auf den Pikes Peak führende Strecke unter die Räder, während der mehrfache italienische und europäische Bergmeister Simone Faggioli für die Bewältigung der gut 1.400 Höhenmeter und die 156 Kurven des Kurses im Sitz des Prototypenmodells Norma M20 FC Platz nehmen wird.

