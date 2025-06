„Agilis CrossClimate“ in hiesigen Regionen nicht von Rückruf betroffen

War vergangene Woche der Rückruf von knapp 6.900 Michelin-Reifen des Typs „Agilis CrossClimate“ im US-amerikanischen Markt bekannt geworden, wirft das unweigerlich die Frage danach auf, was das für die hiesigen Regionen bedeutet. Schließlich gehört dieser Transporterganzjahresreifen auch in Europa und damit nicht zuletzt in Deutschland zum Portfolio des französischen Herstellers. Darum hat die NEUE REIFENZEITUNG dort nachgefragt, wie es sich diesbezüglich verhält. Wie eine Unternehmenssprecherin in diesem Zusammenhang bestätigt, betrifft der Rückruf lediglich den nordamerikanischen Markt bzw. die Vereinigten Staaten und Kanada, Europa also explizit nicht. „Die betroffene Größe 185/60 R15C ist eine Größe, die es so nicht auf dem europäischen Markt gibt“, wie sie ergänzt. „Bei Überwachungs- und Testverfahren zeigte der betroffene Reifen in der entsprechenden Dimension auf dem amerikanischen Markt Profilablösungen (tread chunking) im Schulterbereich. Bis zum Zeitpunkt des freiwilligen Rückrufs hat Michelin keine Beschwerden oder Rücksendungen von Kunden wegen Profilablösungen an den betroffenen Reifen erhalten“, stellt der Hersteller ungeachtet dessen darüber hinaus klar.