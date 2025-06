David Plättner jetzt in JLR-Diensten

Für die krankheitsbedingt abwesende Andrea Leitner-Garnell hat David Plättner bei Jaguar Land Rover (JLR) mit sofortiger Wirkung interimsweise die Leitung die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Deutschland übernommen. Für diese Aufgabe bringt er mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Automotive- und auch der Reifenbranche mit. Denn nach beinahe acht Jahren als PR-Referent bei Honda Deutschland fungierte er von Anfang 2011 bis Mitte 2014 als Dunlop-Pressesprecher bei der deutschen Goodyear-Dependance, bevor er dann nach einer Karrierestation als Account Director bei PFPR Communications Ltd. für achteinhalb Jahr zu dem aus einem Joint Venture mit Trelleborg hervorgegangenen Unternehmen Vibracoustic zu wechseln und nun eben zu dem Automobilhersteller. Dieser wiederum gehört bekanntlich zu Tata Motors, wobei die deutsche JLR-Dependance ihren Sitz in Kronberg am Taunus hat.