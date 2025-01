Onlineshop der ESA besteht seit 20 Jahren

Dieses Jahr feiert der Onlineshop der Einkaufsorganisation des Schweizerischen Automobil- und Motorfahrzeuggewerbes (ESA) sein 20-jähriges Bestehen. Nach der ein Jahr zuvor auf einem einfachen DIN-A4-Blatt skizzierten Idee habe er sich seit seiner 2005 erfolgten Einführung beim Automobilsalon in Genf 2005 als unverzichtbares Bestellinstrument für Kfz-Betriebe erwiesen, so die Genossenschaft. Seither sei die Plattform kontinuierlich weiterentwickelt worden angefangen beispielsweise bei der Einbindung von Partnershops über die Umsetzung verschiedener Shopoberflächen bis hin zur Einführung des neuen Teilesuchkatalogs „PartCat“ mit über 500.000 Artikeln 2021 oder des Reifenangebotstools zwei Jahre später. „Wir sind stolz darauf, wie weit wir in den letzten 20 Jahren gekommen sind“, sagt Gérard Georges, Bereichsleiter Marketing & Geschäftsentwicklung bei der ESA.

