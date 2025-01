Zum Jahresauftakt zwei Großevents mit Toyo-Beteiligung

Heute startet die Rallye Dakar mit dem Prolog, bevor morgen dann die erste Etappe rund um Bisha in der saudi-arabischen Wüste ansteht. Mit dabei vor Ort ist auch Toyo Tires, stattet der japanische Reifenhersteller doch das Team Land Cruiser Toyota Auto Body (TLC) mit einer speziellen Spezifikation seines SUV-Profils „Open Country M/T-R“ aus. Dabei wird das Ziel verfolgt, mit dem Fahrzeug wieder Sieger der Produktionsklasse T2 zu werden, was dann das zwölfte Mal in Folge wäre. Zusätzlich stellt Toyo seinen „Open Country M/T-R (SxS)“ für das Wasserstofffahrzeug HySE-X2 bereit. Es startet in der neuen „Mission-1000-ACT-2“-Klasse des am 17. Januar mit der zwölften Etappe in Shubaytah endenden motorsportlichen Wettbewerbs.

Darüber hinaus zeigt der Reifenhersteller auch bei dem „Tokyo Auto Salon“ in seinem Heimatland Flagge. Bei der Messe vom 10. bis zum 12. Januar will Toyo bei seiner dortigen Präsenz einerseits den Fokus auf die bestehenden Produkte seiner „Open-Country“- und „Proxes“-Reifenlinien legen. Andererseits wolle man dort – wie es weiter heißt – „innovative neue Produkte vorstellen, deren Markteinführung für 2025 geplant ist“. Als besonderes Highlight soll bei der Messe darüber hinaus ein Konzeptreifen fungieren, der aus nachhaltigen Materialien und nachwachsenden Rohstoffen gefertigt wurde und den das Unternehmen insofern als einen „Schritt in Richtung umweltfreundlichere Reifenentwicklung der Zukunft“ versteht.