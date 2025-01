Omni United ernennt Stéphane Clepkens zum Head of Testing

Omni United hat den langjährigen Testfahrer Stéphane Clepkens zum Head of Testing ernannt. Wie es dazu in einer Mitteilung des in Singapur ansässigen Unternehmens heißt, unterstreiche man damit vor allem sein Engagement, mit der Marke Radar Tyres „Premium-Performance zu erschwinglichen Preisen“ zu liefern. Clepkens blickt auf eine mehr als 25-jährige Erfahrung als Testfahrer, Reifentester und engagierter Motorsportler zurück und hatte dabei leitende Positionen auch bei Continental und bei Nokian Tyres inne. Omni Uniteds neuer Head of Testing werde dabei zukünftig nicht nur selbst Reifen des Anbieters testen, sondern darüber hinaus den gesamten Reifentestbetrieb leiten.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen