Tesla ruft in den USA knapp 700.000 Autos wegen defekter RDK-Systeme zurück

Bereits seit einigen Wochen steht Tesla mit Fehlermeldungen nach einer vollzogenen OTA-Aktualisierung – das Kürzel steht für „Over The Air“ – von in seinen Modellen verbauten RDK-Systemen im Branchenfokus. Nun ruft der Hersteller in den Vereinigten Staaten immerhin 694.304 zum Teil seit 2017 im Markt befindliche Fahrzeuge ebenfalls wegen eines Softwareproblems im Zusammenhang mit dem verbauten RDK-System zurück, wie es dazu in einer Veröffentlichung der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde (NHTSA) von vergangener Woche heißt. Bei den betroffenen Fahrzeugen bestehe die Gefahr, dass die Warnleuchte des Systems den Fahrer nicht durchgängig über Fahrzyklen hinweg „vor einem zu niedrigen Reifendruck warnt“, woraus sich „ein erhöhtes Unfallrisiko ergibt“, heißt es dort.

