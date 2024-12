Autoliebhaber bevorzugen Reifen als „optisches Statement“

Neueste Umfrageergebnisse belegen Apollo Tyres zufolge, dass ein Großteil der Autoliebhaber in Deutschland Ersatzreifen bevorzugt, „die sowohl eine ansprechende Optik als auch eine gute Leistung bieten“. Von 1.000 Personen, die von sich behaupten, das Fahren zu „lieben“ oder zu „mögen“, stimmten 41 Prozent dieser Aussage zu: „Reifen sehen langweilig aus – ich möchte gerne einen Reifen kaufen, dessen Seitenwanddesign unverwechselbar ist.“ Gerade jüngere Autofans bevorzugten dabei einer Mitteilung des Herstellers zufolge „am ehesten Reifen mit einem einzigartigen Seitenwanddesign“; in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen stimmten sogar 57 Prozent der obigen Aussage zu, während nur noch 14 Prozent der Menschen über 65 dies taten. Diesen Erkenntnissen zufolge habe der Hersteller zuletzt mit dem Vredestein Ultrac Pro auch einen Reifen präsentiert, der sich ganz bewusst durch „ein einzigartiges asymmetrisches Seitenwanddesign“ auszeichne. Der Ultrac Pro sei „nicht nur ein Reifen, sondern ein optisches Statement für Hochleistungsfahrzeuge“, kommentiert dazu Yves Pouliquen, Vice President, Commercial, Europe bei Apollo Tyres. Apollo Tyres schreibt indes nicht, wie groß der Anteil der Autoliebhaber an der Gesamtheit der deutschen Autofahrer ist und nennt auch keine weiteren Details zur Umfrage.