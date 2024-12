Falken geht mit breitem Produktportfolio auf AutoZum an den Start

Auch Falken Tyre Europe präsentiert auf der kommenden AutoZum in Salzburg erneut sein Produktportfolio. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, wolle man insgesamt zwölf Reifen zeigen, darunter Sommer-, Allseason- und Winterreifen wie auch All-Terrain- und Lkw-Reifen. Als „besondere Highlights“ kündigt der Hersteller etwa den rollwiderstandsoptimierten Falken E.Ziex sowie den Falken Azenis RS82 „für ambitionierte Sportwagenfahrer“ an. „Die AutoZum bietet uns die ideale Plattform, um direkt mit unseren Kunden und Partnern in Kontakt zu treten, neueste Innovationen vorzustellen und wertvolles Feedback aus erster Hand zu erhalten. Sie ist ein unverzichtbarer Ort, um Markttrends zu erkennen, Beziehungen zu stärken und unsere Position in der Branche zu festigen“, kommentiert Günther Riepl, Senior Sales Director Central-East Europe bei Falken Tyre Europe die Messeteilnahme. Der 110 Quadratmeter große Messestand von Falken ist zu finden in Halle 10, Standnummer 0330.