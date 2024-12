Linglong in der Offensive: „Fake News, um unseren Ruf zu schädigen“

Seit mehreren Jahren schon kursieren Vorhaltungen gegen den chinesischen Reifenhersteller Shandong Linglong, in dem Mitte 2022 in Betrieb genommenen Reifenwerk in Serbien Rechte von Arbeitnehmern sowie Umweltstandards nicht eingehalten zu haben. Nachdem Lkw-Hersteller MAN Ende November alle Lieferabrufe an Shandong Linglong gestoppt hat, was Anfang dieser Woche bekannt wurde, und außerdem VW angekündigt hat, seine Zusammenarbeit überprüfen zu wollen, äußert sich der Hersteller nun erstmals auch selbst mit einem Statement, das Sie unten in voller Länge lesen können; bisher hatte er sich zu den Vorwürfen stets ausgeschwiegen.

