Manhart baut BMW XM Label Red G09 zum „brachialen Tuningkoloss“ um

Erst anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens 2022 hat die M GmbH ihre zweite gänzlich allein geschaffene Baureihe vorgestellt: den XM. Diesen hat sich jetzt der Wuppertaler BMW-Spezialist Manhart vorgenommen und auf Basis des Spitzenmodells BMW XM Label Red G09 eine eigenen „brachialen Tuningkoloss“ vorgestellt. Das MHXM 900 II genannte Modell generiert dabei durch den 4,4-Liter-S68-Biturbo-V8 einschließlich E-Motor und damit als Plug-in-Hybrid immerhin 900 PS. Auf die Straße übertragen werden diese Kräfte durch die großformatigen hauseigenen Forged-Line-Y-Spoke-Felgen in 10×24 und 12×24 Zoll mit 295/30er und 355/25er Bereifung, die – so lässt sich jedenfalls den Pressefotos entnehmen – von Vredestein stammen (Ultrac Pro). Als Finish fiel die Wahl auf markantes Gold, doch alternativ seien auch andere individuelle Konfigurationen möglich, heißt es dazu von Manhart. Die Ausrichtung der Räder unter den Kotflügeln sei wiederum Manhart-Tieferlegungsfedern by H&R zu verdanken, wobei die Doppelspeichen den Blick auf die ebenfalls in Gold lackierten Bremssättel freigeben. Die Höchstgeschwindigkeit und den Preis seines MHXM 900 II nennt Manhart indes nicht.