Robocop-Reifen für die Verbrecherjagd

In China hat die Firma Logon Technology eine Art Robocop in Form eines Reifens entwickelt, der zukünftig offenbar auf Verbrecherjagd gehen oder zur Terrorbekämpfung eingesetzt werden soll. Das Medienberichten zufolge den Namen „RT-G“ tragende Modell mit einem Durchmesser von rund anderthalb Metern und einem Gewicht von 125 Kilogramm könnte – so die offenbar die Idee hinter dem Ganzen – irgendwann einmal autonom „Streife fahren“ mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 Kilometern pro Stunde und dank Gesichtserkennung Kriminelle nicht nur aufspüren, sondern ihnen im Fall des Falles unter anderem mit Tränengengas oder durch Auswurf eines Netzes zu Leibe rücken. Wie es weiter heißt, sei der offenbar auch schwimmfähige Rococop-Reifen dabei äußert robust konstruiert, um Gegenangriffen widerstehen zu können. In verschiedenen Videoclips auf YouTube ist er bereits im Probeeinsatz mit ihn begleitenden Polizisten zu sehen, von denen er – wie Bild schreibt – derzeit augenscheinlich aber noch per Fernbedienung gesteuert wird, also noch nicht wirklich autonom unterwegs ist.