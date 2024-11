Kumho Tire liefert jetzt auch OE-Reifen für den neuen VW Passat

Kumho Tire baut seine Erstausrüstungslieferungen an den Volkswagen-Konzern deutlich aus. Wie es dazu vonseiten des Reifenherstellers heißt, dessen Europa-Zentrale in Offenbach am Main liegt, rüste man nun auch den neuen VW Passat sowie den Škoda Superb mit Sommerreifen vom Typ Ecsta HS52 in der Größe 215/60 R16 ab Werk aus. Das Reifenmodell biete „sowohl hervorragenden Komfort als auch ausgezeichnete Performance“, so der Hersteller weiter in einer Mitteilung. Der Ecsta HS52 eigne sich „sowohl für Limousinen als auch für Sportwagen, da er dem Fahrer hervorragenden Fahrkomfort und ausgezeichnete Stabilität“ biete. Das als robust beschriebene Blockmuster auf der Lauffläche ermögliche es dem Reifen, „beim Kontakt mit der Straßenoberfläche eine konstante Reibung aufrechtzuerhalten, wodurch Stöße und Geräusche reduziert werden und der Fahrkomfort verbessert“ werde.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen