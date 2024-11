BSR Tuning ist JMS-Partner für den tschechischen Markt

Ende Oktober fand zum bereits 13. Mal das sogenannte Prag Car Festival in der Hauptstadt der Tschechischen Republik statt. Das Event, das im kommenden Jahr dann am 1. und 2. November wieder an den Start geht, deckt mit seinen drei Teilbereichen Racing Expo, Classic Expo und Tuning Expo das Thema Motorsport genauso ab wie auch klassische und veredelte Fahrzeuge. Dieses Jahr sollen über 41.000 Besucher an den beiden Tagen am 26. und 27. Oktober bei der Veranstaltung gezählt worden sein, wobei deren Tuningbereich durch das Team der tschechischen Abteilung von BSR Tuning organisiert und gesponsert wird. Letztere dient demnach als tschechischer Stützpunkt respektive Partner der JMS Fahrzeugteile GmbH aus dem schwäbischen Neckartenzlingen. Kein Wunder also, dass beim Car Prag Festival auch Räder der Marken Barracuda und Cor.Speed zu sehen waren, vertreibt JMS diese mit Ausnahme der Schweiz doch exklusiv.