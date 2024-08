Über 130 Vermisste nach Großbrand in Gazi-Tyres-Reifenfabrik

Feuer und Reifen sind bekanntlich ein überaus gefährliches Paar. Das haben am vergangenen Sonntag auch die Verantwortlichen bei dem aus Bangladesch stammenden Reifenhersteller Gazi Tyres erleben müssen, nachdem dort am Abend ein Feuer ausgebrochen war. Lokalen Zeitungsberichten zufolge habe das Feuer in dem Werk in Rupganj im Distrikt Narayanganj immerhin 32 Stunden lang gewütet, bevor die Feuerwehr dieses löschen konnte. Schlimmer noch: Es gab zunächst über 130 Vermisste; wie es dazu weiter heißt, seien allerdings (noch) keine Leichen gefunden worden, sodass man hoffe, alle Mitarbeiter seien wohlauf. Da allerdings drei der sechs Stockwerke des Gebäudes bei dem Feuer eingebrochen waren, sei auch das Schlimmste denkbar, was Zeugenberichte erhärteten. Man wolle aber nicht spekulieren, so die Verantwortlichen von Gazi Tyres. In den lokalen Medien wird über Brandstiftung im Zuge von politischen Unruhen spekuliert. Das Unternehmen stellt vorwiegend Nutzfahrzeug- und Zweiradreifen diagonaler Bauweise für den heimischen Markt her.