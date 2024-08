TecAlliance bildet globales Wachstum in neuem Organigramm ab

In den vergangene 30 Jahren hat sich TecAlliance zu einem der weltweit führende Experten für Datenmanagement und -prozesse im Automotive Aftermarket entwickelt. Dem weltweiten Wachstum folgend will sich das in Ismaning bei München ansässige Unternehmen jetzt eine neue Organisationsstruktur geben, die in vier jeweils von einem Executive Vice President (EVP) geführten Regionen unterteilt ist: Amerika, Asien-Pazifik, China sowie Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). Diese „strategische Neuausrichtung“ soll es TecAlliance ermöglichen, heißt es dazu in einer Mitteilung, „das Geschäftswachstum außerhalb Europas effektiv zu unterstützen und gleichzeitig weiterhin intensiv in die zwölf Niederlassungen innerhalb der EMEA-Region zu investieren“. Der Übergang in die neue Organisationsstruktur soll bis zum 1. Januar 2025 vollständig abgeschlossen sein, während die wichtigen Personalentscheidungen bereits gefallen sind.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen