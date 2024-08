Michelin nimmt neue PV-Anlagen am Standort Bad Kreuznach in Betrieb

Gestern nahmen der neue Werksdirektor Guilhem Vogel und Oberbürgermeister Emanuel Letz symbolisch die neuen Photovoltaikanlagen auf den Dächern und Freiflächen des Michelin-Standortes in Bad Kreuznach in Betrieb. Dies sei „ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Klimaneutralität“, sagte Vogel. „Mit unserer Umwelt-Roadmap und Maßnahmen wie diesen werden wir unseren ökologischen Fußabdruck in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter verringern.“ Michelin übernehme damit aktiv Verantwortung für die Umwelt und die Menschen in der Region. Oberbürgermeister Letz sieht in diesem Engagement ein wichtiges Zeichen für die Mitarbeiter des Reifenherstellers: „Wir sind glücklich, Michelin als wichtigen Arbeitgeber in der Stadt zu haben. Nachhaltigkeit bedeutet heutzutage auch Wirtschaftlichkeit. Ich bin sehr zuversichtlich für den Standort und seine Belegschaft.“ Die Erweiterung der Photovoltaikflächen begann im Jahr 2022 und umfasst über 55.600 Quadratmeter auf den Dächern der Werkshallen, Solarcarports und in einem Solarpark neben dem Werklager. Mit der jährlichen Stromproduktion von über 5.300 Megawattstunden könnten mehr als 1.300 Vier-Personen-Haushalte mit Energie versorgt werden.