Nova Motorsport produziert jetzt auch Avon-Reifen in Portugal

Nova Motorsport hat jetzt die ersten Reifen in seiner Produktionsstätte in Portugal hergestellt. Das Werk, das im Frühjahr 2024 von Camac übernommen wurde, ist mit Formen und Fertigungsanlagen aus dem ehemaligen Avon-Werk in Melksham ausgestattet. Produziert wurden jetzt die ersten Reifen mit den Namen „Avon Motorsport ACB9 Formula Ford“ und „Avon Traction Mileage“.

