Nova Motorsport übernimmt einzigen portugiesischen Reifenhersteller

Nur wenige Wochen nach der Gründung von Nova Motorsport machen die Briten erneut von sich reden. Wie es dazu in den sozialen Medien heißt, habe das Unternehmen jetzt mit Camac Tyres den einzigen portugiesischen Reifenhersteller übernommen. Camac Tyres – 1967 gegründet – hat seinen Sitz in Palmeira im Norden Portugals und verfügt eigenen Aussagen zufolge in seinem Werk über Kapazitäten zur Herstellung von jährlich gut 500.000 Reifen, wozu etwa auch radiale Offroad- und Pkw-Reifen gehören. Wie es in dem Nova-Motorsport-Post weiter heißt, soll die Übernahme von Camac Tyres Nova Motorsport dazu dienen, „die Reindustrialisierung der Avon-Motorsportproduktpalette zu erleichtern“. Kurz nach der Gründung von Nova Motorsport war bekannt geworden, dass Goodyear „einige der Vermögenswerte“ des Avon-Werkes verkaufen möchte, hatte dazu aber bisher offiziell noch keinen Käufer genannt, auch wenn man bereits öffentlich über die Zehnjahreslizenz zur Nutzung der Marken Avon Motorsport und Avon Racing berichtet hatte. Nun scheint klar: Nova Motorsport übernimmt einen Teil des Produktionsequipments des zum Jahresende hin geschlossenen Avon-Reifenwerkes im englischen Melksham und setzt dieses dann im Camac-Reifenwerk zur Produktion seiner Motorsportreifen ein. „Dieser strategische Schritt unterstreicht unser Bestreben, ein führender Name in der globalen Motorsportreifenindustrie zu werden“, so Nova Motorsport dazu.