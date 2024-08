Nokian Tyres will künftig Schläuche im Heavy-Tyres-Werk in Nokia fertigen

Während Nokian Tyres in seiner Sparte Heavy Tyres mit Überkapazitäten am finnischen Produktionsstandort in Nokia zu kämpfen hat, soll vor Ort nun eine Produktionslinie zur Herstellung von Schläuchen eingerichtet werden. Wie dazu der Hersteller mitteilt, wolle man im Werk am Firmensitz bereits mit der Schlauchproduktion für die Sparte Heavy Tyres in der ersten Hälfte des kommenden Jahres beginnen. „Die Dimensionen von Schwerreifen und die Kundenanforderungen danach sind deutlich gestiegen. Mit der neuen Produktionslinie wollen wir auf die Marktbedürfnisse reagieren und unsere Kunden auch in Bezug auf Schläuche, Felgen und Kompletträder noch besser bedienen. Die neue Produktionslinie für Schläuche verschafft uns die erforderliche zusätzliche Kapazität und ist wichtig für ein ausgewogenes Produktportfolio für Schwerreifen und Wachstum“, erklärte dazu Manu Salmi, Executive Vice President mit Verantwortung für die Heavy-Tyres-Sparte und das Werk in Nokia. Bisher hat Nokian Tyres Schläuche im Werk im finnischen Lieksa produziert, wo dann im kommenden Jahr die Produktion aber schrittweise eingestellt werden soll. Es geht bei der Investitionsentscheidung also nicht nur um eine Kapazitätserweiterung, sondern auch um eine Produktionsverlagerung. Details über das Investitionsvolumen nannte der Hersteller nicht.