Verkaufsstopp/Rückruf: OE-Bereifung bereitet Suzuki V-Strom Probleme

Der Motorradhersteller Suzuki ruft Maschinen des Typs V-Strom 800DE/DL800DE aufgrund möglicher Probleme mit deren Erstausrüstungsbereifung zurück. Betroffen sind laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) Fahrzeuge der Baujahre 2023 und 2024, wobei von weltweit rund 11.900 Einheiten die Rede ist und mit Blick auf Deutschland von 1.050 Motorrädern. „Risse oder Verformungen an der Reifenlauffläche des Hinterrades können die Fahrstabilität beeinträchtigen“, heißt es beim KBA, dass der Fall „in Untersuchung“ sei. Weiter in die Tiefe gehende Informationen zu diesem Fall finden jedoch sich bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde National NHTSA (Highway Traffic Safety Administration), zumal in den Vereinigten Staaten knapp 1.700 Maschinen von dem Rückruf betroffen sein sollen.

Den auf ihren Webseiten zur Verfügung gestellten Dokumenten lässt sich jedenfalls entnehmen, dass das Ganze aufgrund von Hinweisen auf Reifenausfälle aus dem Markt bzw. in Form sogenannter Field Technical Information Reports (FTIRs) von Suzuki-Distributoren ins Rollen gekommen ist. Da sich die Fälle dann immer gehäuft hätten, habe man sich zu einem Rückruf entschlossen, heißt es dazu weiter vonseiten des Fahrzeugherstellers selbst. Mehr noch: Inzwischen wird Besitzern entsprechender Maschinen geraten, nicht mehr mit ihnen zu fahren, bis der werksseitig montierte Reifen ausgetauscht wurde. Auch ein Verkaufs- und Auslieferungsstopp der entsprechenden Maschinen ist bis zur Klärung des Sachverhaltes bzw. Beseitigung des Problems wohl verhängt worden.

In den Tiefen des Internets findet man zudem ein Suzuki-Dokument, dem verunsicherte Besitzer eines Motorrades dieses Herstellers – in niederländischer Sprache – Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Rückruf entnehmen können. Der Unterlage kann unter anderem entnommen werden, dass es sich bei dem betroffenen Hinterradreifen um das Dunlop-Profil vom Typ „Trailmax Mixtour“ mit der Zusatzspezifikation „B“ in der Größe 150/70 R17 M/C 69H TT (Tube Type/mit Schlauch) handeln soll. Wer hierzulande herausfinden will, ob seine Maschine von dem Rückruf betroffen ist, soll dies online über eine entsprechende Suzuki-Website unter Angabe der jeweiligen Fahrgestellnummer in Erfahrung bringen können.