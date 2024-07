Auch der neue Brabus 930 rollt auf dem „SportContact 7“ von Conti

Als Technologiepartner des Tuners bereift Continental nicht nur unter anderem das mit 1.000 PS stärkste Fahrzeug von Brabus, das den Namen Rocket 1000 trägt und auf 25 Exemplare limitiert ist, sondern auch das mit 930 bezeichnete und auf dem Mercedes-AMG S 63 E Performance basierende Modell des in Bochum ansässigen Veredlers. Dieser Wagen wird ebenfalls mit dem „SportContact 7“ des deutschen Herstellers bestückt: in der Größe 265/35 ZR22 an der Vorder- und in der Dimension 295/30 ZR22 an der Hinterachse. Kombiniert werden die Gummis dabei mit Brabus-Rädern des Typs „Monoblock ZM“ in der sogenannten Platinum-Edition, die demzufolge „in einem aufwendigen Schmiede- und CNC-Bearbeitungsprozess entstehen“, Sie sollen sich durch einen konkav geformten Radstern sowie die Kombination eines großflächigen, schwarz lackierten Scheibendesigns im Radzentrum mit und 20 filigranen Speichen mit polierter Oberfläche auszeichnen.