Bisher leistungsstärkstes Brabus-Modell auf Conti „SportContact 7“

Mit dem „Rocket 1000“ getauften Modell hat der Fahrzeugtuner Brabus sein bisher leistungsstärkstes Fahrzeug auf die Räder gestellt bzw. präsentiert. Nomen est omen verfügt dessen 4,5-Liter-Motor auf Basis des Mercedes-AMG-Biturbo-Achtzylinders über nicht weniger als 1.000 Pferdestärken bzw. 736 kW, sodass der Wagen Tempo 300 bereits nach 23,9 Sekunden erreichen soll, während der Spurt auf 100 km/h in 2,6 Sekunden gelinge. Um das von 1.470 auf 1.820 Nm gesteigerte, zur Schonung der Kraftübertragung elektronisch dann aber wieder auf 1.620 Nm reduzierte Drehmoment des Aggregates auf die Straße zu bringen, vertraut Brabus auf Reifen seines Technologiepartners Continental. Montiert am auf 25 Exemplare limitierten „Rocket 1000“ wird dessen Profil „SportContact 7“ in 275/35 ZR21 an der Vorder- und in 335/25 ZR22 an der Hinterachse auf einteiligen Brabus-Schmiederädern des Typs „Monoblock P“ in der sogenannten Platinum-Edition und den Größen 10.5Jx21 bzw. 12Jx22.