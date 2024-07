Unlängst haben wir Details zum „Brixen“-Winterrad veröffentlicht, das seine Premiere kurz zuvor bei der „The Tire Cologne“ gefeiert hatte am Messestand des Anbieters Autec (Schifferstadt). Leider hat sich bei unserer jüngsten Berichterstattung ein zusätzlicher Buchstabe in den Anbieternamen eingeschlichen, sodass daraus versehentlich die zu Superior Industries gehörende Marke Alutec wurde: Ein Fehler, der voll auf die Kappe der NEUE REIFENZEITUNG geht und nach Entdecken unmittelbar korrigiert wurde. Dumm nur, dass zu diesem Zeitpunkt unser kostenloser täglicher Newsletter bereits versandt war. Um es vor diesem Hintergrund also klarzustellen und etwaige aus unserem Fehler resultierende Verwirrung zu beseitigen: „Brixen“ ist ein Autec- und kein Alutec-Rad.