Erster Reifen in Nokians neuem Rumänien-Werk produziert

Heute hat der erste in dem neu erbauten Nokian-Tyres-Werk im rumänischen Oradea produzierte Reifen die Vulkanisationsform verlassen. Nach der Grundsteinlegung im Mai 2023 ist der finnische Hersteller damit auf einem guten Weg, die kommerzielle Serienfertigung wie geplant Anfang nächsten Jahres aufnehmen zu können. Der Erstling aus dem als kohlendioxidneutral bezeichneten und nach Fertigstellung für jährlich sechs Millionen Einheiten ausgelegten Pkw-Reifenwerk wurde im Beisein eines 60-köpfigen Launchteams aus der Form gehoben. Bei ihm handelt es sich um einen Winterreifen vom Typ „Snowproof 2“. Damit sollte zugleich 90-Jährige der Erfindung von Winterreifen gefeiert werden, die Nokian für sich reklamiert, während Semperit dazu bekanntlich eine andere Meinung vertritt. „Mit dem ersten Reifen konnten wir die Produktionskapazitäten der neuen Fabrik testen und die Prozesse funktionieren wie geplant. Wir haben auch die neuen Teammitglieder von Nokian Tyres erfolgreich darin geschult, Premiumreifen auf die gleiche kompromisslose Weise wie in unseren anderen Fabriken herzustellen. Dank der harten Arbeit des gesamten Teams feiern wir nun die Produktion des ersten in Rumänien hergestellten Reifens von Nokian Tyres“, sagt Adrian Kaczmarczyk, Senior Vice President Operation Excellence bei Nokian Tyres.