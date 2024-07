„Ventus Air S” – neuer Ganzjahresreifen für Hankooks Heimatmarkt

In hiesigen Regionen mit Profilen wie dem „Kinergy 4S²“ bzw. „Kinergy 4S² X“ (für SUVs) oder dem speziell für Elektrofahrzeuge ausgelegten Duo „iON FlexClimate“/„iON FlexClimate SUV“ im Pkw-Ganzjahresreifensegment unterwegs, hat Hankook für seinen Heimatmarkt Südkorea einen neuen „Alleskönner“ unter dem Namen „Ventus Air S“ vorgestellt. Er soll ab Anfang Juli in 38 Größen für Felgendurchmesser von 17 bis 21 Zoll erhältlich sein und wird als Premiummodell beschrieben, das sich durch einen hohen Komfort bzw. ein leises Abrollgeräusch auszeichnet. Dazu verfügt der Reifen einerseits über einen Schaumstoffring in seinem Inneren, wobei der Hersteller das dahinter stehende Konzept üblicherweise als „Sound Absorber“ bei konventionellen Reifen bezeichnet respektive als „i Sound Absorber“ bei solchen für Elektrofahrzeuge. Andererseits verfügt er dazu außerdem über die sogenannte „Knurling“-Technologie. Hinter dem entsprechenden englischsprachigen Begriff (zu Deutsch: Rändelung) verbergen sich demnach kleinere Erhebungen im Randbereich der Hauptprofilrillen, mit denen eine Absenkung des Geräuschniveaus verbunden wird. Während abzuwarten ist, ob dieses Feature irgendwann einmal auch bei Hankook-Reifen für den europäischen/deutschen Markt Einzug halten wird, hat das Unternehmen aber mit Blick auf den „Ventus Air S“ auf konkrete Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, dass dieser Ganzjahresreifen „nur für den koreanischen Markt bestimmt“ sei.