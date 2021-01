Nokian Tyres ernennt Päivi Leskinen zum Senior Vice President Human Resources

Nokian Tyres hat Päivi Leskinen zum Senior Vice President Human Resources und Mitglied des Nokian-Management-Teams ernannt. Sie wird an Jukka Moisio, President & CEO des finnischen Reifenherstellers, berichten. Päivi Leskinen kommt von Sanoma Media Finnland zu Nokian Tyres, davor war sie in verschiedenen Führungspositionen in der Personalabteilung der Valmet Automotive Group, der Ahlstrom Group und der ABB tätig.

