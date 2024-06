Enso baut US-Reifenwerk für 500 Millionen US-Dollar

Einer Mitteilung zufolge will das britische EV-Reifen-Start-up Enso Ltd., 2016 durch Gunnlaugur Erlendsson gegründet und in London ansässig, 500 Millionen US-Dollar (466 Millionen Euro) in die Errichtung seiner ersten eigenen Reifenfabrik investieren, die in den USA entstehen soll. Wie das Unternehmen dazu berichtet, sollen in dem Werk ab 2027 dann jährlich rund fünf Millionen speziell für E-Autos entwickelte Reifen gefertigt werden, während der Output in der finalen Ausbaustufe sogar 20 Millionen Reifen umfassen soll. Das Werk soll dabei die erste CO 2 -neutrale Reifenfabrik der USA sein, und zwar bereits im Bau wie auch später im Betrieb, und außerdem mit 100 Prozent regenerativer Energie betrieben werden. Einen Standort hat Enso derzeit noch nicht festgelegt. Für das Investitionsprojekt habe Enso-CEO Gunnlaugur Erlendsson einige Partner an Bord, darunter etwa Rockwell oder die Investoren 8090 Industries und Galway Sustainable Capital. Gegenwärtig lässt Enso seine gleichnamigen Reifen beim Offtake-Partner Iris Tyres in Algerien fertigen.