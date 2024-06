Weltweit über 60.000 Kunden – Bridgestone-Tochter Webfleet wird 25

Mit „Webfleet 1.0“ hat die DataFactory AG in ihrem Gründungsjahr 1999 die nach eigenen Aussagen erste zentrale Flottenmanagementlösung mit visueller Benutzeroberfläche als Software-as-a-Service-Lösung auf den Markt gebracht. Seither ist einiges passiert: Einer der Meilensteine ist dabei sicherlich die Übernahme des Leipziger Unternehmens durch TomTom im Jahre 2005, wobei später TomTom Telematics und damit „Webfleet“ 2019 dann unter dem Bridgestone-Dach ein neues Zuhause fand sowie als Tochter des Reifenherstellers mittlerweile als Webfleet Solutions firmiert bzw. den Namen seiner Telematik-/Flottenmanagementlösung trägt. „Zusammen mit den modernen Reifen, Reifenlösungen und dem Einzelhandelsnetz von Bridgestone ist Webfleet nun eine Schlüsselkomponente in einem umfassenden Flottenangebot“, so der Anbieter, der dieses Jahr insofern sein 25-Jähriges begeht mit nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 60.000 Kunden weltweit.

