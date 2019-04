Bridgestone Europe schließt Erwerb von TomTom Telematics ab

Bridgestone Europe NV/SA, eine Tochtergesellschaft des japanischen Bridgestone-Konzerns in der Region EMEA, hat den Erwerb von TomTom Telematics für 910 Millionen Euro abgeschlossen. Die Transaktion bringt den Weltmarktführer der Reifen- und Gummibranche mit dem führenden Anbieter digitaler Flottenlösungen in Europa zusammen. Die Übernahme wurde am 22. Januar 2019 erstmals angekündigt und nun von den zuständigen Regulierungsbehörden genehmigt. Die Übernahme soll dabei „ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Bridgestone als Reifenhersteller hin zum Anbieter von digitalen Mobilitätslösungen“ sein, und die Pläne sind weitreichend.

Hier lesen Sie mehr zum Thema



