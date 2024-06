Altreifenentsorgung ergänzt das TyreSystem-Angebot

„Ganz neu“ ist laut der RSU GmbH, dass man seinen Kunden über die eigene B2B-Plattform TyreSystem nunmehr auch eine „einfache und umweltfreundliche Altreifenentsorgung“ anbietet. Dazu müssen entsprechende Entsorgungsartikel demnach lediglich unter der Kategorie „Altreifenentsorgung“ in den Warenkorb gelegt und die Bestellung wie gewohnt abgeschickt werden. „Ein zertifizierter Altreifenentsorger in der Nähe des Kunden wird von TyreSystem informiert und übernimmt im Anschluss die weitere Abwicklung“, so das Unternehmen, das weitere Informationen zu alldem unter www.tyresystem.de/altreifenentsorgung bereithält.