Reifenzentrum Watzka erweitert Portfolio um Ceat-Landwirtschaftsreifen

Die Reifenzentrum Watzka GmbH mit Sitz in Kühbach (Bayern) – ein auf landwirtschaftliche Reifen und Räder spezialisierter Großhändler – hat ihr Angebotsportfolio erweitert. Das Unternehmen mit Kunden außer in seinem Heimatmarkt auch in Österreich, den Benelux-Ländern, Frankreich, Polen, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Ungarn und Tschechien vertreibt ab sofort Reifen Marke Ceat Specialty in Deutschland. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Ceat Specialty und die Möglichkeit, unseren Kunden eine noch größere Auswahl an hochwertigen Reifen für ihre landwirtschaftlichen Bedürfnisse anzubieten“, sagt Markus Watzka, Geschäftsführer der Reifenzentrum Watzka GmbH. Als einer der weltweit führenden Hersteller landwirtschaftlicher Reifen biete der neue Partner eine breite Palette an Produkten für verschiedenste Anwendungen in dem betreffenden Segment an, heißt es weiter. „Die Produkte von Ceat stehen für Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit, und wir sind zuversichtlich, dass sie die Anforderungen unserer Kunden in Deutschland optimal erfüllen werden“, so Watzka unter Verweis nicht zuletzt auf die „fachkundige Beratung sowie schnelle und zuverlässige Lieferungen“, auf die sich die Kunden des Großhändlers verlassen könnten.