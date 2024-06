„Turanza All Season 6“ ab Herbst auch mit Notlaufeigenschaften verfügbar

Bridgestone erweitert das Lieferprogramm seines Ganzjahresprofils „Turanza All Season 6“ um Ausführungen mit der „DriveGuard“ bezeichneten Notlauftechnologie des Konzerns. Als Runflat- bzw. RFT-Ausführung soll der als „EV-Ready“ bezeichnete und damit für Elektrofahrzeuge genauso wie für Verbrenner geeignete und über die „Enliten“-Technologie des Herstellers verfügende Reifen selbst bei völligem Druckverlust nach einer Panne noch eine Weiterfahrt von bis zu 80 Kilometern mit maximal 80 Kilometern pro Stunde ermöglichen. Damit sei er – sagt Christian Mühlhäuser, Vice President Bridgestone North Europe bei Bridgestone – „die ideale Wahl für Fahrer, die das ganze Jahr über sicher, komfortabel und sorgenfrei unterwegs sein möchten“. Zumal er zu jeder Jahreszeit ausgezeichnete Leistungen biete und zusätzlich noch eine sicherere Weiterfahrt im Falle einer Reifenpanne. „Mit der Markteinführung unseres neuesten Produkts vereinen wir diese Fähigkeiten für alle Pkw-Klassen“, erklärt Mühlhäuser darüber hinaus. Erhältlich sein wird der in Europa entwickelte und hergestellte „Turanza All Season“ mit „DriveGuard“ nach Anbieteraussagen demnach in 20 der meistverkauften Größen von 16 bis 19 Zoll, wobei ab September zunächst 18 Größen auf den Markt kommen und die verbleibenden zwei Dimensionen im Januar 2025 eingeführt werden sollen.