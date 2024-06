Plankenauer-Gruppe trauert um Senior-Chefin Edeltraud Plankenauer

Die Plankenauer-Gruppe nimmt Abschied von Edeltraud Plankenauer. Die Senior-Chefin des österreichischen Reifenhauses verstarb am 20. Mai im Alter von 90 Jahren. „Mit Liebe und Dankbarkeit haben wir heute von unserer Oma und Senior-Chefin Edeltraud Plankenauer Abschied genommen“, heißt es dazu aus St. Veit an der Glan, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Weiter: „Für uns war sie viel mehr als eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie war ein Vorbild, im besten Sinn des Wortes, Mittelpunkt unserer Familie und große Stütze in allen Lebenslagen. Nach dem plötzlichen Tod unseres Großvaters Thomas in den 70er Jahren stellte sie sich als Geschäftsführerin entschlossen einer Aufgabe, die man ihr anfangs nicht zutraute. Ihrem Mut und ihrer Stärke verdanken wir, dass wir die Plankenauer-Gruppe heute bereits in vierter Generation als Familienunternehmen führen dürfen. Bis zuletzt nahm sie Anteil an der Entwicklung unseres Unternehmens. Für immer wird sie ein Teil von uns und der Plankenauer-Gruppe bleiben“, heißt es dazu weiter in der von Elisabeth Weihs und Thomas Prinz versandten Mitteilung.