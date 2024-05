„Intelligente“ Hafenreifen im Conti-Fokus bei der TOC Europe

Bei der diesjährigen Messe TOC Europe vom 11. bis zum 13. Juni im niederländischen Rotterdam will sich Continental für eine digitale Transformation im Hafenbetrieb einsetzen. Daher präsentiert das Unternehmen dort Reifen- und digitale Technologien unter dem Motto „Smart Port – Better Flow“ inklusive solcher Produkte wie die „DockMaster+“ und „TerminalMaster“ genannten Profile. „Wir sind fest davon überzeugt: Digitale Lösungen – nahtlos verbunden mit High-End-Reifentechnologien – sind der Schlüssel zu nachhaltigen Häfen. Wir sind entschlossen, diese Smart-Port-Entwicklung mit einem Portfolio zu unterstützen, das Anpassungsfähigkeit, Effizienz und Umweltverantwortung vereint“, sagt Federico Jiménez, Leiter des Geschäftsfeldes Hafenreifen bei Conti. Dies mit Blick nicht zuletzt auf seine „Connect“ genannte Lösung, die mehr Flottenmanagementplattform als bloße Reifendrucküberwachung ist, sowie die kostenlose App „Connect Lite“ auch für Reifen/Flotten im Hafenbetrieb oder den Ventilkappensensor des Anbieters, der als Einstiegslösung für die effiziente Reifendrucküberwachung gesehen wird. Bei alldem wird es laut Continental im Übrigen das erste Mal sein, dass man über die speziell auf das Umfeld eines Hafenterminals zugeschnittenen Produkte im eigenen Portfolio an V.ply-, Radial- und Vollgummireifen hinaus bei der Messe sein ergänzendes Portfolio an digitalen Lösungen für das Hafensegment präsentiert. „Wir freuen uns auf drei spannende Tage, an denen wir zeigen, dass unsere intelligenten Reifen ein unverzichtbarer Teil der digitalen Infrastruktur eines smarten Hafens sind“, sagt Teck Seng Chew, Produktmanager für Hafenreifen bei dem Hersteller.