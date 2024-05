Zufriedene Bridgestone-Gesichter nach dem MX-Masters-Saisonstart

Nach zwei Rennwochenenden im ADAC MX Masters zeigt man sich bei Bridgestone zufrieden mit dem Start in die neue Saison. Zumal Maximilian Spies vom auf Motocross-Reifen des Herstellers vertrauenden Team KTM Kosak Racing nach den ersten beiden Events in Drehna und Dreetz auf dem zweiten Gesamtrang liegt hinter Max Nagl vom Rennstall KMP-Racing powered by Krettek, an dessen Maschine ebenso Reifen der Marke Gibson montiert sind wie an der vom derzeit Gesamtdritten Adam Sterry von Schmicker Racing. Im ADAC MX Youngster Cup liegt mit dem Niederländer Bradley Mesters vor dem dritten Event am 25./26. Mai hingegen ein Team- und damit Bridgestone-Fahrer von Kosak Racing in der Gesamtwertung in Führung. „Das KTM-Kosak-Racing-Team hat eine beeindruckende Vorstellung abgeliefert und die Leistung unserer Bridgestone-Reifen eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, zieht Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe, ein erstes Zwischenfazit der noch mit Ende September laufenden Saison.