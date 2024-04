Audis Q8 E-Tron Dakar wird zusätzlich mit Generals „Grabber AT³“ ausgeliefert

Laut Continental stattet Audi das Dakar-Sondermodell seines Q8 E-Tron ab Werk zusätzlich mit Geländereifen der zu dem deutschen Reifenhersteller gehörenden und auf das Offroadsegment spezialisierten Marke General Tire aus. Neben der Serienbereifung, zu der in 21 und 22 Zoll unter anderem Contis „SportContact 6“, „PremiumContact 6“ oder „CrossContact LX“ jeweils in der passenden Erstausrüstungsspezifikation AO (Audi Original) zählen, wird der Wagen demnach außerdem noch mit dem 4×4-Profil „Grabber AT³“ in der Größe 265/60 R18 110H ausgeliefert. Dabei soll dieses General-Modell „hohen Grip auf Geröll, steinigen Passagen, Matsch und Sand“ bieten sowie gleichzeitig unempfindlich gegen Beschädigungen der Lauffläche und der Seitenwände sein. „Außer im Gelände können die AT-Reifen auch auf befestigten Strecken problemlos gefahren werden“, verspricht Conti, dass sich Geländeenthusiasten bei Offroadausflügen mit ihm jedenfalls keine Gedanken über die Traktion und die Robustheit ihrer Reifen machen zu müssen.