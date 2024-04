Rennfahrer/Influencer Betz bleibt Reifen.com-Markenbotschafter

Der Motorradrennfahrer und Influencer Matthias Betz (alias „Meddes“) bleibt auch für die Motorradsaison 2024 Markenbotschafter von Reifen.com. Neben einem Platz für das Logo des (Online-)Reifenhändlers auf seiner Ausrüstung verspricht sich der zu Apollo Tyres zählende Anbieter zugleich exklusive Einblicke, die in Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Zumal Betz bei alldem an einigen Renntagen der aus dem Fernsehen bekannte Daniel Völz zur Seite stehen soll. Nach einer Vorbereitungsphase in Spanien und Portugal startet „Meddes“ ab Mai 2024 bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in seine dritte Saison in dieser Serie, wobei er im Pro-Superstock-1000-Klassement antritt und wie schon in den Vorjahren mit der Startnummer 55 für das Team Honda auf die Strecken geht. „Seit 2019 arbeiten wir im Motorradbereich mit Matthias Betz zusammen. Wir begleiten ihn während der Vorbereitung und Saison auf der Rennstrecke. Auf Instagram, Youtube und TikTok geben wir unseren Followern exklusive Einblicke hinter die Kulissen und informative Fakten zum Renngeschehen“, erklärt Edwin Hertel, Marketingmanager bei der hinter Reifen.com stehenden Reifencom GmbH. „Bei einigen IDM-Terminen ist Daniel Völz mit dabei, um ebenfalls live aus der Boxengasse auf unseren Kanälen zu berichten. Wir schätzen sowohl die Zusammenarbeit mit Matthias Betz als auch mit Daniel Völz“, ergänzt Reifencom-Marketingleiterin Monica Forjan.